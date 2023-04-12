Под Новосибирском мэр Краснообска Татьяна Эссауленко уходит с поста главы администрации

В Новосибирской области с поста главы администрации поселка собирается уходить действующий мэр. Фото: Страница Татьяны Эссауленко в соцсетях / Администрация рабочего поселка Краснообска.
В Новосибирской области глава рабочего поселка Краснообска Татьяна Эссауленко собирается уходить с должности. Как сообщает Сибкрай.ru со ссылкой на свой источник, она еще не написала заявление.
Сначала девушка работала в администрации Новосибирского района, затем – в Минпромторге региона, после этого стала главой рабочего поселка Краснообска.
Накануне ухода с должности главы администрации Татьяне Эссауленко исполнилось 35 лет.
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