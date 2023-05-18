«Зарубила в бане и подожгла»: сибирячке, жестоко убившей родную мать, вынесли приговор

Жительнице Новосибирской области, зарубившей родную мать в бане, вынесли приговор. Фото: СК РФ по НСО.

В Оби Новосибирской области вынесли приговор 22-летней девушке, убившей родную мать. Ее судили по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Следствие установило, что утром 20 августа 2021 года девушка находилась в СНТ «Рассвет» в бане вместе с матерью. Родственницы поссорились. Разъяренная дочь схватила топор и не менее 5-ти раз ударила им маму по голове и шее. Травмы стали смертельными для 50-летней женщины.

– Чтобы скрыть следы преступления, осужденная подожгла баню с телом 50-летней женщины и через некоторое время сообщила соседям о пожаре, – напомнили обстоятельства преступления в СК РФ по Новосибирской области.

Суд признал сибирячку виновной. Ей назначили 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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