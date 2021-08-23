«Ударила топором и подожгла в бане»: сибирячку подозревают в жестоком убийстве собственной матери

20-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве собственной 50-летней матери. Фото: СУ СКР по НСО

В городе Обь Новосибирской области 20-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве собственной 50-летней матери. Следователями сейчас расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ.

— Утром 20 августа 50-летняя женщина находилась в своем доме по улице Четвертая в СНТ «Рассвет» Толмачевского сельского совета вместе со своей 20-летней дочерью. Будучи в бане сибирячки поссорились, после чего девушка несколько раз ударила мать по голове топором. От полученных травм женщина скончалась на месте, а ее дочь, чтобы скрыть следы преступления, подожгла баню вместе с телом матери. И сама же рассказал о пожаре соседям, — сообщили в областном Следственном комитете.

На место быстро приехали пожарные, которые обнаружили тело женщины и сообщили о произошедшем в органы. Вскоре девушку задержали следователи, сейчас по решению суда она находится под стражей.

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