Мамонт Самсон из Новосибирска на два дня отправится в Санкт-Петербург. Фото: Новосибирский государственный краеведческий музей

Мамонт Самсон из Новосибирска на два дня отправится в Санкт-Петербург. Там он будет находиться на выставке.

— На выставке «Окаменевшее время» жители Санкт-Петербурга увидят самый полный скелет шерстистого мамонта в мире. В Новосибирске ему дали имя Самсон за его внушительные размеры и уникальность, — сообщили в Новосибирском краеведческом музее.

Скелет этого мамонта нашли в НСО в 2011 году. Его длина 5, 5 метров, а высота — более 4 метров. При этом, ученые отмечают, что это был молодой мамонт и либо продолжал расти, либо только закончил свой рост.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как горожане выбирали имя для этого скелета шерстистого мамонта. В итоге Самсоном его было решено назвать по аналогии с известным библейским героем, который прославился своими подвигами. Он станет спутником другого экспоната — скелета мамонтихи Матильды, которая успела полюбиться посетителям.

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