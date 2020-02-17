«В честь библейского героя»: жениху мамонтихи Матильды выбрали имя

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:02:53+03:00

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В краеведческом музее выбрали имя скелету шерстистого мамонта. Его назвали Самсоном, по аналогии с известным библейским героем, который прославился своими подвигами. Теперь он станет спутником другого экспоната — скелета мамонтихи Матильды, которая успела полюбиться посетителям.

— За время проведения голосования мы получили более 270 самых разных вариантов имени. Предложения поступали и в социальных сетях, и по телефону. Также посетители оставляли свои предложения в специальном ящике в зале выставки «Остаться навсегда», где сейчас и находится скелет мамонта. Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашему «новичку», — рассказали в пресс-службе музея.

В январе 2020 года скелет шерстистого мамонта пополнил палеонтологическую коллекцию музея. Он был найден в Чановском районе Новосибирской области в 2011 году. Это один из наиболее полных скелетов мамонта в мире — все кости подлинные и в прекрасной физической сохранности.

В марте мамонт Самсон и бизон Степан — другой экспонат — отправятся в Кемеровский краеведческий музей на два месяца. После этого мамонт переедет в Музей природы и займет место в экспозиции рядом с Матильдой, где для них будет подготовлен отдельный зал.

По традиции все экспонаты «мамонтового комплекса» получают имена. Кроме мамонтов и бизона там есть еще медведь Сан Саныч и носорог Сережа.

ИСТОЧНИК KP.RU