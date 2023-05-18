В Новосибирске беглый рецидивист получил три года колонии за нападение с газовым баллончиком

Подсудимый не признал вину и настаивал на самообороне. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирске 28-летний рецидивист получил срок за нападение с газовым баллончиком у метро. Конфликт случился днем 6 октября 2022 года у метро «Студенческая».

По данным следствия, мужчина отбывал наказание, но скрылся и был объявлен в розыск. Двое сотрудников ГУФСИН пытались задержать его, в ответ подсудимый достал перцовый баллончик и брызнул в глаза. Этим он причинил им повреждения, не опасные для жизни и здоровья.

- Подсудимый вину не признал и пояснил: он якобы не понимал, что проводится задержание и действовал с целью необходимой обороны, что полностью опровергается собранными по делу доказательствами. В совокупности с неотбытой частью наказания суд назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова.

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