В Новосибирске рецидивист ответит за нападение на сотрудников ГУФСИН с перцовым баллончиком

Подозреваемый был ранее судим за нападение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 28-летний рецидивист напал на сотрудников ГУФСИН с перцовым баллончиком и попал в суд. Инцидент произошел днем 6 октября 2022 года недалеко от входа в метро «Студенческая».

- Подсудимый достал из кармана куртки аэрозольное газовое средство самообороны и защиты от собак и распылил его в лица двоих старших оперуполномоченных ГУФСИН по НСО, причинив им телесные повреждения. Следователи возбудили два уголовных дела о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова.

По данным следствия, в тот день оперативники разыскивали подозреваемого.

Задержанный не признал вину и отказался от дачи показаний. Ранее он был судим за применение насилия в отношении представителя власти. Дело рассматривает Ленинский районный суд.

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