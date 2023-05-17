Лосенок, которого сбил кроссовер на трассе под Новосибирском, умер от полученных травм.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Минприроды по НСО сообщили трагическую новость – лосенок, сбитый «Лексусом» на трассе Р-256, погиб. Малыша, перебегавшего дорогу, кроссовер сбил у станции «Ложок».
– К сожалению, скончался от поученных травм, несовместимых с жизнью, – уточнили КП-Новосибирск в Минприроды НСО.
Напомним, после аварии лосенок был жив. Он сидел на обочине дороги. Судя по кадрам с места аварии, ему переломало ножки.
Люди, которые находились в кроссовере, не пострадали, уточнили в пресс-службе Минприроды.
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