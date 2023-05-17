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НовостиПроисшествия17 мая 2023 8:54

Лосенок, которого сбил кроссовер на трассе под Новосибирском, умер от полученных травм

Какое-то время после ДТП малыш был жив
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Лосенок, которого сбил кроссовер на трассе под Новосибирском, умер от полученных травм.

Лосенок, которого сбил кроссовер на трассе под Новосибирском, умер от полученных травм.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минприроды по НСО сообщили трагическую новость – лосенок, сбитый «Лексусом» на трассе Р-256, погиб. Малыша, перебегавшего дорогу, кроссовер сбил у станции «Ложок».

– К сожалению, скончался от поученных травм, несовместимых с жизнью, – уточнили КП-Новосибирск в Минприроды НСО.

Напомним, после аварии лосенок был жив. Он сидел на обочине дороги. Судя по кадрам с места аварии, ему переломало ножки.

Люди, которые находились в кроссовере, не пострадали, уточнили в пресс-службе Минприроды.

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