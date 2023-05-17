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НовостиПроисшествия17 мая 2023 6:41

Ему переломало ножки: лосенка, перебегавшего дорогу, сбил кроссовер на трассе под Новосибирском

Кроссовер сбил лосенка на трассе под Новосибирском
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Кроссовер сбил лосенка на трассе под Новосибирском.

Кроссовер сбил лосенка на трассе под Новосибирском.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 17 мая, на трассе Р-256 кроссовер «Лексус» сбил лосенка. Об этом очевидцы написали в соцсети.

– Произошла авария недалеко от станции «Ложок». Лосенок перебегал дорогу, – уточнили в «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что лосенок жив. Он лежит на обочине, в сознании. От удара, судя по всему, ему переломало ножки.

Лесному малышу переломало ножки. Фото: "АСТ-54".

Лесному малышу переломало ножки. Фото: "АСТ-54".

Комментаторы поста пожалели лосенка. Они надеются, что ему помогут ветеринары.

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