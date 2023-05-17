Ему переломало ножки: лосенка, перебегавшего дорогу, сбил кроссовер на трассе под Новосибирском

Кроссовер сбил лосенка на трассе под Новосибирском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 17 мая, на трассе Р-256 кроссовер «Лексус» сбил лосенка. Об этом очевидцы написали в соцсети.

– Произошла авария недалеко от станции «Ложок». Лосенок перебегал дорогу, – уточнили в «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что лосенок жив. Он лежит на обочине, в сознании. От удара, судя по всему, ему переломало ножки.

Лесному малышу переломало ножки. Фото: "АСТ-54".

Комментаторы поста пожалели лосенка. Они надеются, что ему помогут ветеринары.

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