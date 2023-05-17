Дело пьяного водителя, раздавившего палатку с рыбаками на озере под Новосибирском, поступило в суд. Фото: vk.com/fishing55_region.

Уголовное дело водителя, который сел за руль пьяным и раздавил палатку с рыбаками на озере под Новосибирском, дошло до суда. Ему вменяют часть 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла 11 декабря 2022 года. В тот день, как писала КП-Новосибирск, двое рыбаков, родственники, были на озере Чаны. На льду водоема они установили палатку. В нее же зашли погреться. А через пару минут случилась беда.

– 11 декабря 2022 года в дневное время Размыслов П.С., имеющий водительское удостоверение, находясь в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, управляя автомобилем марки «Toyota Rav 4», передвигался со скоростью не ниже 70 км/ч на покрытой льдом поверхности озера. Проезжая вблизи рыбацкой палатки, в которой находился потерпевший, Размыслов П.С. не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд автомобилем на находившегося в палатке потерпевшего, – напомнили в Купинском районном суде.

В палатке был и родственник пострадавшего. Он чудом выжил. После удара пришел в себя и увидел, что товарищ лежит рядом мертвый.

– Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Таким образом, своими действиями Размыслов П.С. причинил смерть по неосторожности, – добавили в суде.

Родственник рассказывал КП-Новосибирск, что водитель пытался привести погибшего в чувства. Кричал ему: «Только живи!». Вот только толку от этого не было.

Судебное заседание по делу назначили на 29 мая 2023 года.

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