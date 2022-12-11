«Пьяный носился по льду»: иномарка раздавила палатку с рыбаками на озере под Новосибирском

От палатки ничего не осталось. Фото: vk.com/fishing55_region

Трагедия произошла на озере Чаны под Новосибирском: палатку рыбаков сбила иномарка, на скорости ехавшая по льду. О трагедии КП-Новосибирск рассказал один рыбаков, который чудом остался жив.

- Мы с зятем Сашей приехали на рыбалку из Калачинского района Омской области: места эти хорошо знали, были тут уже не раз, - рассказал КП-Новосибирск рыбак Максим. – На льду поставили палатку, сами стали рыбачить. Заметили, что какой-то пьяный мужик на иномарке ездил по льду, но значения не придали и сами пошли в палатку. Было около часа дня.

Через несколько минут случилась беда:

- Сначала мы услышали резкий шум мотора, а потом я почувствовал удар и упал. Пару минут я лежал, не понимал, что происходит. А когда пришел в себя, то увидел, что нашу палатку снесло, а Саша лежит рядом. Я сразу понял, что он мертв, - описывает происходившее на льду Максим.

Водитель, сбивший сибиряков, подбежал к Максиму:

- Когда он понял, что Саша не очнулся, кричал: «Только живи, живи», извинялся передо мной. Но что от этого толку, - говорит Максим.

Сибиряк вызвал полицию, водителя задержали. Тело погибшего рыбака увезли в морг Купино:

- Я сам позвонил сестре, сказал что Саша погиб. Ему было всего 37 лет, у них трое детей, - говорит Максим. – Завтра я сам заберу тело из морга и повезу его в Омскую область – хоронить…

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