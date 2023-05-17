В заказнике Новосибирской области звери, пришедшие полакомиться на солонец, попали в фотоловушку

На камеру попали медвежонок с мамой. Фото: Минприроды НСО // телеграм-канал.

В заказнике «Майзасский», что находится в Кыштовском районе Новосибирской области, установили фотоловушку. При помощи нее охотовед наблюдает за животными. Звери приходят на солонец, устроенный на территории заказника.

Мишкам солонец понравился. Фото: Минприроды НСО // телеграм-канал.

В этот раз в фотоловушку попали медвежонок с мамой-медведицей, крупный лось, и, судя по фото, олененок. Все они пришли полакомиться солью.

На солонец пришел и лось. Фото: Минприроды НСО // телеграм-канал.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области могут отменить весеннюю охоту. Это связано с увеличением числа лесных и ландшафтных пожаров в регионе.

Фотоловушку установил охотовед. Фото: Минприроды НСО // телеграм-канал.

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