В Новосибирской области из-за пожаров могут отменить весеннюю охоту

Весеннюю охоту могут отменить в Новосибирской области. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Весеннюю охоту могут отменить в Новосибирской области. Все из-за увеличения количества лесных и ландшафтных пожаров в регионе. Тему подняли в ходе оперативного совещания в правительстве в среду, 10 мая.

Губернатор Андрей Травников отметил, что некоторые главы районов не первый год обращаются к нему с просьбой запретить весеннюю охоту. Это решение глава Новосибирской области назвал «жестким». Он призвал Минприроды и Совет муниципальных образований региона рассмотреть данную инициативу.

− Если так дальше пойдет, в наиболее «горимых» районах придется, как минимум, ограничивать период и даже вводить запрет весенней охоты, потому что характер возгораний камыша вокруг болот и озер заставляет задуматься, − подчеркнул Андрей Травников.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области до 23 мая продлили особый противопожарный режим.

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