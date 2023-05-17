Канадскому защитнику Тревору Мерфи, играющему за ХК «Сибирь», увеличили зарплату до 60 млн рублей. Фото: ХК "Сибирь".

Новосибирский ХК «Сибирь» продлил контракт с канадским защитником Тревором Мерфи езе на два года. За этот период спортсмену значительно увеличат зарплату. За сезон она составит 60 млн рублей.

Как пишет «Спортэкспресс», в сезоне-2022-23 Мерфи сыграл 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ. Спортсмен набрал 46 (10+36) очков. А в плей-офф 27-летний канадец получил 4 (2+2) очка, выступив в 5 матчах.

Ранее сообщалось, что новым тренером ХК «Сибирь» стал Дэвид Немировски. С ним подписали соглашение по системе 1+1.

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