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НовостиСпорт17 мая 2023 3:16

Канадскому защитнику Тревору Мерфи, играющему за ХК «Сибирь», увеличили зарплату до 60 млн рублей

Столько он получит за сезон
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Канадскому защитнику Тревору Мерфи, играющему за ХК «Сибирь», увеличили зарплату до 60 млн рублей. Фото: ХК "Сибирь".

Канадскому защитнику Тревору Мерфи, играющему за ХК «Сибирь», увеличили зарплату до 60 млн рублей. Фото: ХК "Сибирь".

Новосибирский ХК «Сибирь» продлил контракт с канадским защитником Тревором Мерфи езе на два года. За этот период спортсмену значительно увеличат зарплату. За сезон она составит 60 млн рублей.

Как пишет «Спортэкспресс», в сезоне-2022-23 Мерфи сыграл 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ. Спортсмен набрал 46 (10+36) очков. А в плей-офф 27-летний канадец получил 4 (2+2) очка, выступив в 5 матчах.

Ранее сообщалось, что новым тренером ХК «Сибирь» стал Дэвид Немировски. С ним подписали соглашение по системе 1+1.

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