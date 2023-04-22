Новым главным тренером ХК «Сибирь» в Новосибирске стал Дэвид Немировски. Фото: ХК "Сибирь".

В субботу, 21 апреля, стало известно имя нового главного тренера ХК №Сибирь». Им стал Дэвид Немировски. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. С Немировски подписали соглашение по системе 1+1.

– В 1994 году Немировски выбрали на Драфте НХЛ в 4 раунде под общим 84 номером командой «Флорида Пантерз». С 1993 год по 2003 выступал в Европе. Играл за клубы «ХВ 71» (Швеция), «Ильвес» и «Йокерит» (Финляндия). А с 2003 года играл за российские клубы: «Химик» (г. Воскресенск), 2003 – 2004 – «Ак Барс» (г. Казань), 2004 – 2005 – СКА (г. Санкт-Петербург), 2005 – 2007 – ЦСКА (г. Москва), 2007 – 2009 – СКА (г. Санкт-Петербург), – уточнили в пресс-службе ХК «Сибирь».

Также известно, что в период с 2015 по 2018 годы был спортивным директором во Владивостоке, в ХК «Адмирал». При этом также был ассистентом главного тренера. Отвечал за тактику и аналитику команды. С 2018 по 2022 годы занимал пост главного тренера в ХК «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

– За четыре полных сезона трижды выводил «Торпедо» в плей-офф Чемпионата КХЛ. Сезон 2021 – 2022 гг., в котором «Торпедо» не попало в плей-офф (9 место), был завершен досрочно из-за пандемии, – говорится в официальном сообщении клуба.

По словам гендиректора ХК «Сибирь» Кирилла Фастовского, у Дэвида Немировски прогрессивные взгляды на хоккей. Он также умеет создавать в коллективе позитивное и доверительное общение. Он, уточнил Фастовский, проповедует атакующий стиль игры. Именно его гендиректор хочет увидеть в следующем сезоне.

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