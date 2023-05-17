Владимир Путин призвал губернатора Андрея Травникова решить проблему дефицита скорых в Новосибирской области

Российский лидер и глава Новосибирской области пообщались в режиме видеоконференции. Фото: http://www.kremlin.ru/

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором НСО Андреем Травниковым акцентировал внимание на важной проблеме в сфере медицины. Речь идет о нехватке машин скорой помощи и фельдшеров в регионе.

Российский лидер и глава Новосибирской области пообщались в режиме видеоконференции во вторник, 16 мая. Слушая доклад Андрея Травникова, Владимир Путин согласился с тем, что сфера здравоохранения в регионе продолжается развиваться.

Однако там есть свои проблемные моменты.

− А с точки зрения медицины здесь есть тоже один аспект, на который я хотел бы обратить Ваше внимание, а именно дефицит бригад скорой помощи. Это касается и медицинского персонала, это касается транспорта, − подчеркнул президент.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Владимир Путин поддержал решение губернатора Травникова о переизбрании на второй срок.

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