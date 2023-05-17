Диетолог рассказала, почему после занятий спортом нельзя пить кофе

Диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, почему после занятий спортом нельзя пить кофе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, почему после занятий спортом нельзя пить кофе. По словам специалиста, это может вызвать чрезмерную нагрузку на сердце. Организму необходимо время на восстановление.

— После тренировки сразу нельзя пить кофе, поскольку это будет чрезмерная нагрузка на сердце, может повыситься давление. Необходимо с кофе повременить два-три часа, чтобы организм успокоился, — пояснила Мария Волынкина изданию NEWS.ru.

Тренер отметила, что привести организм в норму может помочь, например, недолгая ходьба после тренировки. А вот от приема пищи в ближайшие полчаса лучше воздержаться.

Ранее диетолог рассказывала о том, как безопасно и эффективно привести в порядок фигуру к лету. Специалист отметила, что избавиться от лишних килограммов могут помочь правильное и регулярное питание, насыщенные белком продукты и умеренное потребление углеводов.

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