Врач-диетолог рассказала, как быстро и безопасно привести фигуру в порядок к лету

Врач-диетолог Мария Волынкина рассказала, как безопасно и эффективно привести в порядок фигуру к лету. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач-диетолог Мария Волынкина рассказала, как безопасно и эффективно привести в порядок фигуру к лету. Специалист отметила, что избавиться от лишних килограммов могут помочь правильное и регулярное питание, насыщенные белком продукты и умеренное потребление углеводов.

— Обязательно должно быть три приема пищи в день, сопряженные с белком. Количество углеводов уменьшаем в течение дня. На завтрак должно быть максимальное количество углеводов, после завтрака можно съесть фрукты, а сладкое — только после приема пищи. Фрукты и сладкое едим до 14:00, — рассказала Мария изданию NEWS.ru.

Последний прием пищи должен быть за несколько часов до сна. Кроме того, на протяжении дня важно не забывать пить воду — 30 миллилитров на килограмм веса.

Еще одним важым критерием является соблюдение режима сна. Медик отмечает, что крайне важно спать не меньше восьми часов при закрытых шторах — это помогает организму расслабиться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber