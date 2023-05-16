В Новосибирской области открыли новый туристический маршрут для любителей науки

В Новосибирской области открыли новый туристический маршрут, связанный с научными достижениями сибирских ученых. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области открыли новый туристический маршрут, связанный с научными достижениями сибирских ученых. Так, он позволит путешественникам увидеть минералы и окаменелости Центра эволюции Земли в НГУ, сходить на мастер-класс по выделению ДНК банана в Институте цитологии и генетики СО РАН, узнать о создании вакцин в центре вирусологии «Вектор» и многое другое.

— Всего в настоящее время в Новосибирской области функционируют 5 научно-популярных туров разной продолжительности. Маршруты разработаны для различной аудитории от школьников до гостей региона продолжительностью от 1 до 4-х дней, — сообщили в регправительстве.

В правительстве также рассказали, что осенью 2023 года в НСО запустят программу туристического сертификата для школьников, который также можно будет использовать для научно-популярных путешествий.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в 2023 году на развитие туризма в Новосибирской области направят более 130 миллионов рублей. На эти средства планируется открыть несколько туристических объектов в разных районах региона: это турбазы, гостиницы, парки и скверы, а также необходимое для сферы туризма оборудование. В 2022 году эта сумма составляла 104, 7 миллионов рублей.

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В прошлом году сумма финансирования составила 104 миллиона (подробнее).

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