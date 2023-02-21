В 2023 году на развитие туризма в Новосибирской области направят более 130 миллионов рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В 2023 году на развитие туризма в Новосибирской области направят более 130 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве. В 2022 году эта сумма составляла 104, 7 миллионов рублей.

— Поддержано 22 предпринимательские инициативы на общую сумму 60 миллионов рублей. Благодаря господдержке уже появился детский игровой комплекс на территории центра отдыха «Бухта Лазурная» в Барабинском районе. В Искитимском районе установлены скандинавские домики и обустроена прилегающая территория. В Венгеровском районе реконструирована гостиница. В Маслянинском районе проложены водные туристические маршруты и закуплено туристическое оборудование для пунктов проката. В гостинице «Приморье» отремонтированы и обустроены номера, в эко-парке «Чкаловские дачи» появился веревочный парк для детей. В Бердске модернизирован гостиничный комплекс «Борвиха» и другие, — рассказал министр экономического развития региона Лев Решетников.

В 2022 году субсидии в 20 миллионов на развитие сферы досуга и отдыха были выделены четырем районам: Черепановскому, Карасукскому, Чановскому и Маслянинскому.

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