Новосибирская область получит миллиард рублей на обновление общественного транспорта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирская область получит миллиард рублей на обновление общественного транспорта. Об этом рассказали в региональном правительстве.
— Принято решение о выделении 1 миллиард рублей в 2023 году специальных казначейских кредитов на 15 лет под 3% годовых на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, — пояснил зампредседателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске в 2023 году планируется модернизация десяти трамваев. Для этого планируется использовать более современную модель вагонов российско-белорусского предприятия. Новый состав обойдется минимум в 70 миллионов рублей, а модернизация одного вагона — в 22 миллиона. С 2024 года планируется выпускать на линию по десять модернизируемых вагонов ежегодно.
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