В Новосибирске в 2023 году модернизируют десять трамваев

В Новосибирске в 2023 году планируется модернизация десяти трамваев. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске в 2023 году планируется модернизация десяти трамваев. Для этого планируется использовать более современную модель вагонов российско-белорусского предприятия.

— На рынке новый трамвайный вагон стоит от 70 миллионов рублей сегодня, а мы собираем трамвай, условно — модернизируем его, не меняя ходовые части, а их капитально ремонтируя, полностью меняя кузов со всем электрооборудованием, за 22 миллиона рублей, — отметил замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин в эфире радио «Городская волна».

По словам Никулина, такой способ более выгоден для бюджета, нежели покупка нового подвижного состава. Новый состав обойдется минимум в 70 миллионов рублей, а модернизация одного вагона — в 22 миллиона. С 2024 года планируется выпускать на линию по десять модернизируемых вагонов ежегодно.

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