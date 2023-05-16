«Набрали 20 литров!»: сибиряки рассказывают, в каких местах региона уже можно собирать грибы

Супруги набрали около 20 литров грибов за несколько часов. Фото: предоставлено героем публикации.

Любители «тихой охоты» в Новосибирской области открыли сезон. Грибник-любитель Константин Зеленцов рассказал КП-Новосибирск о майской поездке.

— Мы в Искитимском районе, ехали в сторону села Усть-Чем. Приехали с супругой в 9:00 и до 12:30 собрали около 20 литров сморчковых шапочек, — рассказал Константин.

По прогнозам сибиряка, текущий год, возможно, не будет грибным. Он считает, что в прошлом году грибницы пострадали из-за ранних ноябрьских морозов.

Любителям грибов необходимо помнить: в Новосибирске ввели штраф в 5 тысяч рублей за прогулки по лесу. Это связано с пожароопасным периодом в регионе.

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