«Они о чем-то говорили, и его затолкали в машину»: полиция нашла мужчину, похищенного в Новосибирске

Похищенного нашли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске полиция нашла мужчину, которого силой затащили в багажник машины в Кировском районе. Инцидент произошел в понедельник, 15 мая, у общежития на улице Зорге, 50.

— Очевидцы говорят, что, возможно, этот мужчина был в чем-то виноват. Видели, как они о чем-то говорили, а потом его начали заталкивать в машину, — рассказали КП-Новосибирцы жильцы дома, у которого похитили мужчину.

В полицию после происшествия никто не обращался.

— Заявлений не поступало. Мужчины знакомы друг с другом. Все опрошены. Заявления о похищении нет, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пока неясно, был это розыгрыш или настоящий конфликт. Сейчас полицейские выясняют подробности.

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