В Кировском районе Новосибирска неизвестные похитили мужчину

Неизвестные похитили мужчину на Затулинке.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Неизвестные похитили мужчину на Затулинке. Инцидент произошел в понедельник, 15 мая. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по региону.
На сибиряка напали у общежития по адресу Зорге, 50. Его затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.
− В полицию поступило сообщение о данном инциденте от очевидцев. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.
В ведомстве добавили, что часть лиц, участвовавших в нападении, установлена. По предварительной информации, похитители и их «жертва» были знакомы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер