В Кировском районе Новосибирска неизвестные похитили мужчину

Неизвестные похитили мужчину на Затулинке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неизвестные похитили мужчину на Затулинке. Инцидент произошел в понедельник, 15 мая. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по региону.

На сибиряка напали у общежития по адресу Зорге, 50. Его затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

− В полицию поступило сообщение о данном инциденте от очевидцев. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

В ведомстве добавили, что часть лиц, участвовавших в нападении, установлена. По предварительной информации, похитители и их «жертва» были знакомы.

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