«Ударил ножом в шею»: в Новосибирской области парня отправили в колонию за жестокое убийство матери

Трагедия случилась в одном из сел Ордынского района. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирской области отправили в колонию 28-летнего парня, жестоко расправившегося с собственной матерью. ЧП случилось в одном из сел Ордынского района.

— Ночью 12 ноября 2022 года парень выпивал вместе со своей матерью и отчимом, когда в какой-то момент застолье переросло в ссору. В процессе которой обвиняемый взял кухонный нож и ударил им мать в шею, — рассказали в областном Следственном комитете. — От полученных травм 47-летнеяя женщина скончалась на месте.

Против парня возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Свою вину он признал. Суд приговорил его к 13, 6 годам колонии строгого режима.

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