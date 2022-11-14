«Воткнул в шею нож»: под Новосибирском 27-летний сын жестоко расправился с мамой

В селе под Новосибирском 27-летний сын убил мать, воткнув ей в шею нож. Фото: СК РФ НСО.

Кровавая трагедия произошла в одном из сёл Ордынского района под Новосибирском. Там во время семейной пьянки 27-летний парень убил мать – воткнул ей нож в шею. Подробности жутчайшей истории раскрыли в СК РФ по Новосибирской области.

– Ночью 12 ноября 2022 года обвиняемый пьянствовал вместе с матерью и отчимом. Во время застолья родственники по незначительному поводу повздорили. Обвиняемый взял кухонный и нанес один удар матери в шею. От полученных ран 47-летняя женщина умерла на месте ЧП, – уточнили в Следственном комитете.

Следователи, которые работали на месте убийства, нашли и изъяли нож. Кроме того, они допросили свидетелей. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемому, который зарезал маму, пока не избрали меру пресечения. Но его задержали.

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