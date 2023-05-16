В Новосибирске с опозданием зацвела черемуха — скоро придут заморозки

Обычно черемуха цветет перед заморозками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 16 мая жители Новосибирска заметили цветущую черемуху. Первые ароматные лепестки распустились на деревьях, растущих в теплых районах — в городских кварталах и у теплотрасс. По мнению агронома Людмилы Шубиной, скоро в город могут прийти заморозки.

— В нашем поле, например, черемуха еще и вовсе не зацвела. В этом году весна очень холодная, поэтому только дня через 3 деревья начнут цвести повсеместно. Для этого растение должно набрать сумму положительных температур, — объяснила эксперт.

Как правило, временное похолодание наступает после цветения черемухи. Ранее Людмила Шубина уже предсказывала возвратные заморозки до 10 июня.

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