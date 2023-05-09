В Новосибирской области обещают возвратные заморозки до 10 июня

Дачники ждут заморозки до 10 июня.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
В Новосибирскую область может прийти последний весенний холодок — до 10 июня прогнозируют возвратные заморозки.
— Это перепад, когда теплые дни резко сменяют холодные — температура может опуститься и до 0. Я думаю, что до 10 июня это возможно, — рассказала КП-Новосибирск Людмила Шубина, городской агроном.
По мнению кандидата наук, самая главная примета садовников — калина. Если дерево зацвело, значит, почва достаточно прогрелась, и за саженцы можно не переживать.
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