«Пролежал полгода»: раскрыты подробности гибели мужчины, тело которого нашли обглоданным под Новосибирском

Делом занимаются следователи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местные жители рассказали подробности об обглоданном теле мужчины, найденном в Новосибирской области. По словам сельчан, скелет обнаружил местный житель, когда гулял с собакой.

- Говорят, что этот мужчина замерз и пролежал там около полугода. Его искали. Вроде, в полиции тоже в розыске был. Слух ходит, что он карту украл у своего собутыльника, - рассказали КП-Новосибирск местные жители. – А тело обглодать дикие животные не могли, только если бродячие собаки.

Тот этот человек, о котором говорят местные, или нет, предстоит выяснить следователям. По факту обнаружения тела они начали проверку. После экспертиз в СК установят личность погибшего.

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