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НовостиПроисшествия16 мая 2023 8:39

«Пролежал полгода»: раскрыты подробности гибели мужчины, тело которого нашли обглоданным под Новосибирском

Местные жители раскрыли подробности гибели мужчины, тело которого нашли обглоданным под Новосибирском
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Делом занимаются следователи.

Делом занимаются следователи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местные жители рассказали подробности об обглоданном теле мужчины, найденном в Новосибирской области. По словам сельчан, скелет обнаружил местный житель, когда гулял с собакой.

- Говорят, что этот мужчина замерз и пролежал там около полугода. Его искали. Вроде, в полиции тоже в розыске был. Слух ходит, что он карту украл у своего собутыльника, - рассказали КП-Новосибирск местные жители. – А тело обглодать дикие животные не могли, только если бродячие собаки.

Тот этот человек, о котором говорят местные, или нет, предстоит выяснить следователям. По факту обнаружения тела они начали проверку. После экспертиз в СК установят личность погибшего.

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