Около села под Новосибирском нашли обглоданное тело мужчины

Около села Довольное Новосибирской области обнаружили обглоданные скелетированные останки тела мужчины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около села Довольное Новосибирской области обнаружили обглоданные скелетированные останки тела мужчины. Их случайно нашел местный житель, прогуливавшийся за селом с собакой.

— По факту обнаружения тела проводится проверка. Личность устанавливается. Проводится экспертиза, — пояснили изданию Горсайт в областном следственном комитете.

Сами сельчане предполагают, что это — останки местного 50-летнего жителя, пропавшего еще осенью. Однако точно установить это смогут только следователи после проведения всех необходимых экспертиз.

Об еще одной жуткой находке КП-Новосибирск писала в январе 2023 года. Тогда в окрестностях поселка Ордынское было найдено тело мужчины. Труп лежал в снегу. Конечности мужчины были обглоданы — об этом рассказал сибиряк, который обнаружил тело.

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