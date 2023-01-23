Конечности обглоданы: под Новосибирском нашли в снегу тело мужчины

Труп с обглоданными конечностями лежал в снегу. Фото: Инцидент Новосибирск
В окрестностях поселка Ордынское было найдено тело мужчины. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
Труп лежал в снегу. Конечности мужчины были обглоданы, рассказал сибиряк, который обнаружил тело.
− Поехал на охоту, и нашел это. Человек лежит замерзший. Руки съедены… − отметил очевидец.
На место вызвали сотрудников полиции.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в СУ СК РФ по Новосибирской области.
− По факту обнаружения 21.01.2023 в Ордынском районе тела мужчины проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, − сообщили КП-Новосибирск в Следкоме.
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