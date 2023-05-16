Синоптик Наталья Кичанова объяснила появление необычных облаков в небе над Новосибирском

Такую форму облака приняли из-за смещения циклонических масс.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Появление необычных облаков в небе над Новосибирском утром 16 мая прокомментировала начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова. По словам синоптика, местные жители наблюдали хребтовидные облака.
Наталья Кичанова отметила, что такую форму облака приняли из-за смещения циклонических масс.
− У нас через город проходит участок холодного фронта, который вот так и выразился – в такой форме облаков. Ничего необычного в этом нет. Так выражена слоистая облачность, − объяснила синоптик.
Это предвещает похолодание в ближайшие дни, пишет «Царьград Новосибирск».
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