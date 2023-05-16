Похожи на воздушные грядки: новосибирцы заметили необычные облака ранним утром 16 мая

Ранним утром 16 мая над Новосибирском раскинулись необычные облака. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Ранним утром 16 мая над Новосибирском раскинулись необычные облака. Они были похожи на воздушные грядки.

Местные жители начали делиться фотографиями облаков в соцсетях. Корреспондент КП-Новосибирск тоже успела заснять впечатляющее зрелище.

По всей видимости, это так называемые высококучевые облака. Они скапливаются в виде гряд, состоящих из пластин или хлопьев, и могут сливаться в сплошной покров.

Образуются «воздушные грядки» на высоте от двух до шести километров.

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