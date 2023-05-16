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НовостиОбщество16 мая 2023 3:58

Похожи на воздушные грядки: новосибирцы заметили необычные облака ранним утром 16 мая

Новосибирцы заметили необычные облака ранним утром 16 мая
Анастасия ХРОМЫХ
Ранним утром 16 мая над Новосибирском раскинулись необычные облака.

Ранним утром 16 мая над Новосибирском раскинулись необычные облака.

Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Ранним утром 16 мая над Новосибирском раскинулись необычные облака. Они были похожи на воздушные грядки.

Местные жители начали делиться фотографиями облаков в соцсетях. Корреспондент КП-Новосибирск тоже успела заснять впечатляющее зрелище.

По всей видимости, это так называемые высококучевые облака. Они скапливаются в виде гряд, состоящих из пластин или хлопьев, и могут сливаться в сплошной покров.

Образуются «воздушные грядки» на высоте от двух до шести километров.

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