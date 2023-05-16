Похожи на воздушные грядки: новосибирцы заметили необычные облака ранним утром 16 мая

Ранним утром 16 мая над Новосибирском раскинулись необычные облака.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Ранним утром 16 мая над Новосибирском раскинулись необычные облака. Они были похожи на воздушные грядки.
Местные жители начали делиться фотографиями облаков в соцсетях. Корреспондент КП-Новосибирск тоже успела заснять впечатляющее зрелище.
По всей видимости, это так называемые высококучевые облака. Они скапливаются в виде гряд, состоящих из пластин или хлопьев, и могут сливаться в сплошной покров.
Образуются «воздушные грядки» на высоте от двух до шести километров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер