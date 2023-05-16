Бывшего новосибирского депутата, который выписал себе по почте наркотики из Германии, приговорили к строгому режиму. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске бывшего народного избранника признали виновным в контрабанде наркотиков и покушении на приобретение запрещенных веществ.

Перед судом экс-депутат Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области предстал минувшей осенью. Как следует из материалов дела, Роман Янов через интернет-магазин заказал из Германии наркотики. Неустановленному сообщнику фигурант перечислил 206 Евро, оплатив сам товар и его доставку. Конверт с незаконным содержимым поступил в почтовое отделение, но забрать его адресат не успел. Подозрительное отправление изъяли сотрудники Новосибирской таможни. А любителя запрещенных «марок» привлекли к уголовной ответственности.

- Приговором суда Янов Р.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 229.1 УК РФ и ч.3 ст.30, ч.2 ст. 228 УК РФ, ему назначено окончательное наказание в в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщается на сайте Калининского районного суда Новосибирска.

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