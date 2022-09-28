Бывший депутат из Новосибирской области признался в суде, что выписал себе по почте ЛСД из Германии

Роман Янов признал, что купил наркотики в Германии. Фото: Мария НОВИКОВА

В Калининском районном суде Новосибирска стартовал процесс по делу депутата, которого обвиняют в контрабанде наркотиков и покушении на приобретение так называемых «марок», пропитанных лизергиновой кислотой.

На скамье подсудимых теперь уже бывший депутат Буготакского сельсовета Тогучинского района области. Полномочия Роману Янову пришлось сложить после скандала с наркотиками. Еще в феврале народный избранник через интернет-магазин заказал из Германии ЛСД. В начале июня конверт с подозрительным содержимым поступил в почтовое отделение №75 на улице Богдана Хмельницкого. Однако получить его адресат не успел. Отправление изъяли сотрудники Новосибирской таможни.

- У Янова, находившегося в неустановленном месте в городе Новосибирске, достоверно знающего о том, что на территории РФ оборот наркотических средств в соответствии с действующим законодательством запрещен, возник преступный умысел направленный на незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, - огласил материалы дела государственный обвинитель.

Неустановленному сообщнику, по версии следствия, сельский депутат перечислил 206,7 Евро (или 18 тысяч 758 рублей), оплатив сам товар и его доставку. Теперь экс-депутату инкриминируют сразу две статьи уголовного кодекса - это контрабанда наркотиков и покушение на приобретение запрещенного вещества. Вину Янов признал частично.

- Да, я, действительно признаюсь и изначально признавался в том, что я приискал, оформил и оплатил данный заказ. В других вещах я не могу быть на сто процентов уверен, - ответил Роман Янов на вопрос судьи.

Более доходчиво позицию Романа Янова прояснила его защитник Оксана Боцан:

- Он признает вину в том, что он приискал это средство, что он его оплатил и для собственного употребления хотел приобрети. Относительно контрабанды мы не признаем. Как адвокат я вообще полагаю, что его вина не доказана, поскольку не установлено место пересечения границы, - рассказала юрист корреспонденту КП-Новосибирск.

Следующее заседание по делу назначено на 18 октября. На нем планируют приступить к допросу свидетелей. Если вину бывшего депутата докажут, ему грозит серьезный срок. Пока же процесс только набирает обороты.

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