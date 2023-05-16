Кладбище загорелось из-за неосторожного обращения с огнем в Новосибирской области. Фото: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску.

В Бердске Новосибирской области загорелось кладбище. Произошло ЧП днем 14 мая. Площадь возгорания составила 350 квадратов.

– Погибших и травмированных в результате пожара нет, – сообщает Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску.

Дознаватель установил, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Виновника возгорания пока не установили.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области до 22 мая продлили режим чрезвычайной пожароопасности.

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