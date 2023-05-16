В поселке под Новосибирском загорелись частный дом и баня

В поселке Бабиха Новосибирского района загорелись частный дом и баня. Фото: ГУ МЧС России по НСО
В поселке Бабиха Новосибирского района загорелись частный дом и баня. ЧП произошло накануне вечером, сообщили в ГУ МЧС России по НСО.
Пожар вспыхнул на улице Дачной.
− Пламя стремительно распространялось на соседние строения. На тушение специалисты подали четыре ствола и установили мотопомпу на протоку реки Обь, − рассказали в МЧС.
Площадь пожара составила 200 метров квадратных. Возгорание потушили за полтора часа.
От огня пострадали три частных дома и надворные постройки. К тушению привлекали семь единиц техники и 21 человека личного состава.
По предварительной версии, причиной ЧП стала неисправность отопительных печей и дымоходов.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Ленинском районе Новосибирска загорелись три частных дома.
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