В поселке под Новосибирском загорелись частный дом и баня

В поселке Бабиха Новосибирского района загорелись частный дом и баня. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В поселке Бабиха Новосибирского района загорелись частный дом и баня. ЧП произошло накануне вечером, сообщили в ГУ МЧС России по НСО.

Пожар вспыхнул на улице Дачной.

− Пламя стремительно распространялось на соседние строения. На тушение специалисты подали четыре ствола и установили мотопомпу на протоку реки Обь, − рассказали в МЧС.

Площадь пожара составила 200 метров квадратных. Возгорание потушили за полтора часа.

От огня пострадали три частных дома и надворные постройки. К тушению привлекали семь единиц техники и 21 человека личного состава.

По предварительной версии, причиной ЧП стала неисправность отопительных печей и дымоходов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Ленинском районе Новосибирска загорелись три частных дома.

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