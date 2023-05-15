«Огонь то стихал, то разгорался»: в Ленинском районе Новосибирска загорелись три частных дома

Загорелись минимум три частных дома. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Ленинском районе Новосибирска вечером в понедельник, 15 мая, случился пожар. Как сообщают очевидцы, горят несколько домов на 3-м переулке Костычева. На месте работают пожарные.

— Мы подошли, когда горел самый первый дом. Пожарные тушили его минут 15, приехало 5-7 машин. Огонь то стихал, то разгорался. В 23:28 огонь перекинулся на крышу соседнего дома, за 3 минуты 3 этаж дома был в огне. Как я понял, 3 этаж там был деревянный, а 1 и 2 кирпичные, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Никита. — Третий дом так не вспыхнул, но пламя перекидывается и туда.

Другие очевидцы сообщили КП-Новосибирск, что, предположительно, пожар начался в одном из домов из-за замыкания электрощитка. В доме также находились газовые баллоны.

На фотографиях и кадрах роликов, сделанных очевидцами, видно, что пламя полностью охватило постройки. А в небо поднялся огромный столб черного дыма, который видно из разных районов города.

В областном МЧС пожар пока что не прокомментировали.

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