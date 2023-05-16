Видео с горящим троллейбусом в Новосибирске появилось в соцсетях

В ЧП обошлось без пострадавших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцсетях появилось видео с горящим троллейбусом на остановке «Дом Ленина» в Новосибирске. ЧП произошло утром во вторник, 16 мая.

Запись опубликована в группе «АСТ-54». На ней видно, что огонь объял крышу троллейбуса. Мужчина в оранжевой жилетке – по всей видимости, водитель, залез туда и распылил огнетушитель.

Как ранее сообщили в ГУ МЧС России по НСО, водитель самостоятельно ликвидировал возгорание на начальной стадии. 25 пассажиров эвакуировались из горящего транспорта.

Площадь пожара составила 0,5 метра квадратных. Информации о пострадавших не поступало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber