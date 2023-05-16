Видео с горящим троллейбусом в Новосибирске появилось в соцсетях

В ЧП обошлось без пострадавших.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В соцсетях появилось видео с горящим троллейбусом на остановке «Дом Ленина» в Новосибирске. ЧП произошло утром во вторник, 16 мая.
Запись опубликована в группе «АСТ-54». На ней видно, что огонь объял крышу троллейбуса. Мужчина в оранжевой жилетке – по всей видимости, водитель, залез туда и распылил огнетушитель.
Как ранее сообщили в ГУ МЧС России по НСО, водитель самостоятельно ликвидировал возгорание на начальной стадии. 25 пассажиров эвакуировались из горящего транспорта.
Площадь пожара составила 0,5 метра квадратных. Информации о пострадавших не поступало.
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