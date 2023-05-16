На остановке Дом Ленина в Новосибирске загорелся троллейбус

В Центральном районе Новосибирска загорелся троллейбус. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 16 мая, в Центральном районе Новосибирска загорелся троллейбус. ЧП произошло на остановке Дом Ленина по улице Красный проспект.

Сообщение о возгорании поступило в 08:46 утра. Через пять минут пожарные уже были на месте.

− До прибытия пожарной охраны из транспорта самостоятельно эвакуировались 25 человек, также водитель самостоятельно ликвидировал возгорание на начальной стадии, − рассказали в ГУ МЧС России по НСО.

Площадь пожара составила 0,5 метра квадратных. Огонь повредил провода на крыше троллейбуса.

По оперативной информации, в ЧП обошлось без пострадавших.

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