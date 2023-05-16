В Куйбышеве Новосибирской области начали тестировать на прочность теплосети

В Куйбышеве Новосибирской области стартовали гидравлические испытания теплосетей на прочность и плотность.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Куйбышеве Новосибирской области стартовали гидравлические испытания теплосетей на прочность и плотность. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.
С 15 мая начались испытания в зоне теплоснабжения Барабинской ТЭЦ. Горячей воды в городе не будет по 24 мая.
− На долю Барабинской ТЭЦ приходится 97% всей вырабатываемой тепловой энергии в Куйбышеве, или свыше 1 240 объектов, − подчеркнули в СГК.
Также теплоснабжение в городе обеспечивают 12 малых котельных. Из них восемь автономных и четыре производственных. С 5 по 10 июня в Куйбышеве пройдет проверка сетей по контурам семи малых котельных СГК – там расположены частные дома и соцобъекты.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в трех районах Новосибирска на этой неделе отключат горячую воду.
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