В трех районах Новосибирска на этой неделе отключат горячую воду

Жители трех районов Новосибирска на этой неделе останутся без горячей воды. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители трех районов Новосибирска на этой неделе останутся без горячей воды. Речь идет о Калининском, Октябрьском и Первомайском районах.

В городе стартуют испытания теплосетей на плотность и прочность. Утром 15 мая начала снижаться температура горячей воды в домах Калининского района.

− С 16 мая ООО «Новосибирская теплосетевая компания» будет испытывать на плотность и прочность тепловые сети по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4 (Северный и Красногорский выводы), − предупредили в мэрии Новосибирска.

Отключения продлятся максимум по 28 мая.

С 18 по 25 мая не будет горячей воды в Октябрьском и Первомайском районах. Это связано с испытаниями теплосетей по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5.

Где отключат горячую воду:

Калининский район:

− По ул. Объединения, ул. Макаренко, ул. Столетова, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, ул. Александра Невского, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Народной, ул. Театральной, ул. Учительской, по 1-му и 2-му Краснодонскому переулкам;

Октябрьский район:

− По ул. Лазурной, ул. Волочаевской, ул. В. Высоцкого, ул. Татьяны Снежиной, ул. Виталия Потылицына, ул. Выборной, ул. Вилюйской, ул. Рябиновой, ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышинское Плато;

Первомайский район:

− По ул. Заречной, ул. Марата, ул. 2-й Марата, Красный Факел, ул. Пожарского, ул. Первомайской, ул. Аксенова, ул. Чапаева, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурной, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе.

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