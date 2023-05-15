На тушение пожара ушел час. Фото: ГУ МЧС по НСО

В МЧС показали фото с пожара в частных домах в 3-м переулке Костычева в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось вечером в понедельник, 15 мая.

В ЧП никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО

— Когда пожарные приехали на место, там горели горели два дома и надворные постройки. Огонь переходил на третий жилой дом и в плотной застройке стремительно распространялся далее, угрожая строениям вокруг на соседних участках, — рассказали в областном МЧС. — Было организовано два боевых участка: один на тушение, второй на защиту соседних построек и домов. В 00:04 объявлена ликвидация открытого горения. Для бесперебойной подачи воды пожарные от ближайших гидрантов развернули магистральные линии.

Площадь пожара - 220 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по НСО

Площадь пожара составила 220 квадратных метров: от огня на трех участках пострадали два дома и надворные постройки. В одном из домов и гараже, где стояла машина, рухнула крыша. У третьего дома частично повреждены окна. В пожаре никто не пострадал. Сейчас пожарные продолжают разбор обгоревших конструкций.

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