В Новосибирске защита обжаловала посмертный приговор экс-директору похоронного дома Сергею Якушину

Защита обжаловала посмертный приговор экс-директору похоронного дома «Некрополь» Сергею Якушину. Фото: crematori-nsk

В Новосибирске защита обжаловала посмертный приговор экс-директору похоронного дома «Некрополь» Сергею Якушину. Об этом сообщается в картотеке Заельцовского районного суда.

— Апелляционная жалоба принята к рассмотрению, — сообщает суд.

Напомним, ныне покойного Сергея Якушина обвинили в том, что в течение восьми лет он через посредников ежемесячно давал взятку заведующему патологоанатомическим отделением первой поликлиники, чтобы тот рекламировал родственникам умерших ритуальные услуги.

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