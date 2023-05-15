В Новосибирске защита обжаловала посмертный приговор экс-директору похоронного дома Сергею Якушину

Защита обжаловала посмертный приговор экс-директору похоронного дома «Некрополь» Сергею Якушину. Фото: crematori-nsk
В Новосибирске защита обжаловала посмертный приговор экс-директору похоронного дома «Некрополь» Сергею Якушину. Об этом сообщается в картотеке Заельцовского районного суда.
— Апелляционная жалоба принята к рассмотрению, — сообщает суд.
Напомним, ныне покойного Сергея Якушина обвинили в том, что в течение восьми лет он через посредников ежемесячно давал взятку заведующему патологоанатомическим отделением первой поликлиники, чтобы тот рекламировал родственникам умерших ритуальные услуги.
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