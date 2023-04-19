«Освобожден в связи со смертью»: в Новосибирске суд вынес приговор умершему экс-директору похоронного дома Сергею Якушину

В Новосибирске вынесли приговор умершему директору похоронного дома. Фото: crematori-nsk.

В Новосибирске суд вынес приговор умершему 4 июля 2022 года основателю Музея смерти и Новосибирского крематория, экс-директору похоронного дома «Некрополь» Сергею Якушину. О постановлении суда сообщили в среду, 19 апреля, в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

– 18.04.2023 постановлен обвинительный приговор, Якушин С.Б. признан виновным в совершении преступления предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ, на основании пункта 4 части 1 статьи 24 УПК РФ освобожден от отбытия наказания в связи со смертью, – рассказали в управлении.

Почившего Якушина обвинили в том, что в течение восьми лет он через посредников ежемесячно давал взятку заведующему патологоанатомическим отделением первой поликлиники Михаилу Козяеву, чтобы тот рекламировал родственникам умерших ритуальные услуги.

К преступным действиям были привлечены и работники похоронного дома, которые не подозревали, что являются соучастниками. Всего сумма взяток составила более 1,2 миллиона рублей.

Предусмотренное законом наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber