В Новосибирской области в небо запустят тысячу беспилотников: рассказываем, для чего

В Новосибирской области в небо запустят тысячу беспилотников. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирской области в небо запустят тысячу беспилотников. Сделано это будет в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023». Он пройдет в нашем регионе с 28 июля по 7 августа. Одна из тем, которые будет подниматься на интенсиве — развитие беспилотных авиационных систем.

— В рамках мероприятия пройдет 200 соревнований для повышения престижности и обновления квалификаций, связанных с разработкой, производством и эксплуатацией беспилотных авиационных систем. Участие в них примут 1, 5 тысячи человек: авиамоделисты и операторы дронов, команды от регионов, спасатели, представители технологических кружков, кванториумов и так далее, — рассказали в правительстве региона.

Проходить соревнования будут по пяти направлениям: спортивное, технологическое, популярное, школьное и военно-тактическое.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина разработали уникальный самолет «Партизан». Он может работать как в пилотируемом, так и в беспилотном режиме. Это первый самолет с системами короткого взлета и посадки. Он сможет взлетать с площадки всего 50 на 50 метров.

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