В новосибирском авиационном центре разработали уникальный беспилотник «Партизан»

Это первый самолет с системами короткого взлета и посадки. Фото: правительство НСО

В Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина разработали уникальный планер SSJ-NEW. Он может работать как в пилотируемом, так и в беспилотном режиме.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал в СибНИА и увидел разработку своими глазами. Самолет SSJ-NEW, кстати, назвали «Партизаном».

Как рассказал директор института Владимир Барсук, планер использует новые принципы аэродинамических явлений, которые связаны с распределенной электросиловой установкой. Благодаря этому повышаются маневренные и аэродинамические характеристики летательного аппарата.

Уникальность «Партизана» заключается в том, что это первый самолет с системами короткого взлета и посадки. Он сможет взлетать с площадки всего 50 на 50 метров.

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