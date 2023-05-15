«Хотели бы такую учительницу?»: Ольга Бузова предложила стать преподавательницей НГУ

Ольга Бузова посетила Новосибирский государственный университет. Фото: личная страница Ольги Бузовой

Певица Ольга Бузова в субботу, 13 мая, приезжала в Новосибирск с концертом. А 14 мая посетила Новосибирский государственный университет. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Ольга сфотографировалась с мамонтом в ректорском корпусе вуза, а также у популярной у любителей селфи буквы n.

— Кстати, по диплому я могу работать педагогом по таким предметам как география и геоэкология. Хотели бы такую учительницу? — спросила исполнительница своих подписчиков в сторис.

Возможно, в университете могли снимать кадры для шоу «Звезды в Африке», где Ольга является ведущей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вы даже не представляете, чем я сегодня занимаюсь в Новосибирске»: певица Ольга Бузова показала, куда съездила в столице Сибири

Ольга Бузова показала, чем занимается в Новосибирске после концерта (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber