«Вы даже не представляете, чем я сегодня занимаюсь в Новосибирске»: певица Ольга Бузова показала, куда съездила в столице Сибири

Ольга Бузова посетила Академгородок. Фото: личная страница Ольги Бузовой
Певица Ольга Бузова показала, чем занимается в Новосибирске после концерта. Напомним, что вчера у нее был концерт в ДК Железнодорожников.
Сегодня 14 мая певица отправилась в Академгородок и выложила фотографию возле НГУ.
- Мои хорошие, вы даже не представляете, чем я сегодня занимаюсь в Новосибирске, - говорит Ольга Бузова.
Так же Ольга показала, чем ее кормили в Академгородке. На своей странице она выложила видео с накрытым столом, где стояла колбасная нарезка.
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