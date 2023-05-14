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НовостиОбщество14 мая 2023 10:50

«Вы даже не представляете, чем я сегодня занимаюсь в Новосибирске»: певица Ольга Бузова показала, куда съездила в столице Сибири

Ольга Бузова показала, чем занимается в Новосибирске после концерта
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Ольга Бузова посетила Академгородок. Фото: личная страница Ольги Бузовой

Ольга Бузова посетила Академгородок. Фото: личная страница Ольги Бузовой

Певица Ольга Бузова показала, чем занимается в Новосибирске после концерта. Напомним, что вчера у нее был концерт в ДК Железнодорожников.

Сегодня 14 мая певица отправилась в Академгородок и выложила фотографию возле НГУ.

- Мои хорошие, вы даже не представляете, чем я сегодня занимаюсь в Новосибирске, - говорит Ольга Бузова.

Так же Ольга показала, чем ее кормили в Академгородке. На своей странице она выложила видео с накрытым столом, где стояла колбасная нарезка.

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